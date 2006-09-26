МКФ “Молодость” сменил прописку

В Киеве с 21 по 29 октября будет проходить 36-й Международный кинофестиваль “Молодость”.

Об этом говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН организаторами фестиваля.

Как сообщается, фестиваль состоится при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, учредителями мероприятия является Министерство культуры и туризма, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Киевская городская государственная администрация, Главное управление культуры, искусств и охраны культурного наследия КГГА, а также Национальный союз кинематографистов.

В этом году конкурсная программа “Молодости” состоит из 3-х категорий: студенческие фильмы (до 45 мин.), первые профессиональные короткометражные фильмы (игровые, анимационные, документальные до 45 мин.), первые профессиональные полнометражные игровые картины (больше 60 мин.).

Фильмы конкурсной программы будут оцениваться таким жюри: главное жюри, в состав которого войдут 7 известных кинематографистов из разных стран мира, жюри международной федерации кинопрессы FIPRESCI, жюри международной федерации киноклубов FICC, жюри экуменических организаций, зрительское жюри, принять участие в работе которого смогут все зрители конкурсной программы, жюри секции “Панорама украинского кино 2005-2006”.

Главное жюри будет присуждать: Гран-при за лучший фильм всей конкурсной программы – статуэтка “Скифский олень” и 10 тыс. долл.; приз за лучший полнометражный игровой фильм – 2,5 тыс. долл.; приз за лучший короткометражный фильм – 2,5 тыс. долл.; приз за лучший студенческий фильм – 2,5 тыс. долл.; приз лучшему молодому актеру/актрисе 1 тыс. евро, приз зрительских симпатий.

Также 36-й МКФ “Молодость” отметит почетными призами “За вклад в развитие мирового киноискусства” нескольких мастеров мирового кино. Лауреат приза “За вклад в развитие украинского кино” будет определен Фондом “Украина 3000”, председателем наблюдательного совета которого является жена президента Екатерина ЮЩЕНКО.

В этом году впервые центром фестиваля станет кинотеатр “Баттерфляй Ультрамарин”, где будут проводиться все конкурсные показы, рабочие пресс-конференции и большая часть внеконкурсных программ. Повтор конкурсной программы будет проходить в кинотеатре “Жовтень”, где также будет проходить большая часть внеконкурсной программы. Внеконкурсная программа будет демонстрироваться также в кинотеатре “Киев” и кинозале “Киево-Могилянской академии”.

Торжественное открытие состоится в Национальном дворце “Украина” 21 октября в 17.30. Фильмом открытия станет украинская премьера большого международного проекта “Люблю Париж”. На торжественном закрытии в Национальном дворце “Украина” планируется мировая премьера фильма Киры МУРАТОВОЙ “Еще две истории: одна простая, вторая - сложнее”.