В Украине - осенняя жара

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, на юго-востоке местами 26-28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28-29 сентября - переменная облачность. Без осадков, только в южной части, местами в Карпатах и областях Прикарпатья кратковременные дожди, днем кое-где грозы. В западных областях и южной части ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южных областях и в Крыму 11-16°; днем 21-26°, в областях Прикарпатья местами 18-20°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

30 сентября-1 октября – в южной и западной части местами кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем (кроме областей Прикарпатья) несколько снизится.

В Киеве и области в среду ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°; по области ночью 8-13°, днем 20-25°.

28-29 сентября - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 21-26°.

30 сентября-1 октября - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем несколько снизится.