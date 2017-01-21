В Брюсселе проходят Дни украинского кино (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, трехдневный фестиваль начался вечером 20 января показом знаменитого украинского фильма "Земля" Александра Довженко. Немой восстановленный фильм с украинскими и английскими субтитрами демонстрировался в сопровождении живой музыки от этно-группы «ДахаБраха». Зал, в котором демонстрировался фильм, был переполнен, а тем, кто опоздал, пришлось сидеть на полу.

В разговоре с корреспондентом УНИАН Крис из Нидерландов заявил, что ему очень понравился обновленный фильм.

"Мне очень понравилось. А музыка была просто замечательная, она привнесла дух фильма. Это было очень хорошо, очень впечатляюще", - сказал он.

Один из организаторов фестиваля, руководитель компании «Артхаус Трафик» Денис Иванов объяснил, что идея проводить в Брюсселе фестивали украинского кино "лежала на поверхности".

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"Брюссель является столицей Европейского Союза и офисом многих международных организаций. С другой стороны, украинское кино сейчас на подъеме, и появляется все больше фильмов, которыми есть желание поделиться. Эти фильмы так или иначе отражают ту реальность, в которой мы живем в Украине. Поэтому и появилась идея основать такой фестиваль, на котором можно было бы демонстрировать новые украинские фильмы, общаться с публикой, показывать музыку, архивные вещи", - отметил Иванов.

По его словам, эта идея была поддержана администрацией культурного центра Bozar.

Иванов напомнил, что в прошлом году в центре уже проходили Дни украинского кино, во время которых были представлены несколько фильмов, в том числе режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в российской тюрьме.

"Нынешний фестиваль называется "Границы". В программе в основном документальные фильмы, в которых изучаются физические и ментальные границы. У нас не было задачи сделать пропагандистский фестиваль - мы не рассматриваем кино как пропаганду, но как средство честного разговора с публикой", - подчеркнул Иванов.

Также на фестивале будут представлены четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами: «Українські шерифи» («Украинские шерифы») Романа Бондарчука, «Маріуполіс» («Мариуполис») Мантаса Кведаравичюса, «Гніздо горлиці» («Гнездо горлицы») Тараса Ткаченко и «Рідні» («Родные») Виталия Манского.