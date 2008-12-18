В ноябре безработица в Украине выросла на 20,7%

В ноябре 2008 года уровень безработицы в Украине увеличился на 20,7% по сравнению с октябрем т.г., когда было зарегистрировано 530,1 тыс. безработных, – до 639,9 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В то же время, по данным Госкомстата, с начала года уровень безработицы в Украине снизился на 3,5% (в январе было зарегистрировано 662,8 тыс. безработных).

В ноябре т.г. пособие по безработице получали 468,2 тыс. человек, что составляет 2,3% от всего населения трудоспособного возраста. Средний размер выплат по безработице в октябре составил 548,58 грн.