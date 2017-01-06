В пунктах пропуска в зоне АТО в очередях застряли 830 автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд ожидали 830 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На КПВВ "Майорское" – 70/150; "Марьинка" - 250/130; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 80/50", - уточняется в сообщении.

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В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 20,3 тысячи человек и 3,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4 950 человек и 785 транспортных средств;

"Марьинка" - 5 435 человек и 970 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 2 555 человек и 915 транспортных средств;

"Гнутово" - 2 570 человек и 635 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3 840 человек.