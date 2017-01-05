В пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 710 автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения антитеррористической операции сегодня утром находилось 710 транспортных средств.

Читайте такжеНа всех КПВВ Донбасса увеличат количество персонала на новогодние праздники, чтобы разгрузить очереди

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В частности, въезда и выезда ожидало такое количество транспортных средств: «Майорское» – 100/100; «Марьинка» – 200/130; «Новотроицкое» – 0/100; «Гнутово» – 30/50.

В ГПСУ отмечают, что все КПВВ работают в штатном режиме.

В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 19,9 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств: «Майорское» – 4615 человек и 690 транспортных средств; «Марьинка» – 5355 человек и 1145 транспортных средств; «Новотроицкое» – 4085 человек и 915 транспортных средств; «Гнутово» – 2570 человек и 615 транспортных средств; «Станица Луганская» – 3245 человек.