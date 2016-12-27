Российскому рэперу L'One запретили въезд в Украину на три года

Об этом в Facebook сообщил нардеп Владимир Парасюк со ссылкой на решение Службы безопасности Украины.

В документе говорится, что гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу ("L'One") вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года.

Читайте такжеРоссия окончательно запретила въезд Джемилеву

"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира", - отметил Парасюк.

L’One — российский рэпер грузинского происхождения, основатель и участник группы Marselle. С 2012 года начал сольное творчество на лейбле Black Star.

Ранее Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину на три года гражданке РФ Кристине Саркисян - артистке, которая выступает под псевдонимом KristinaSi.