События недели: версия читателей УНИАН – бои на Светлодарской дуге, убийство посла РФ в Турции и "отжим" Приватбанка

Эта неделя началась с тревожных новостей о резком обострении обстановки в зоне АТО в районе так называемой Светлодарской дуги - недалеко от оккупированного Дебальцево. Там завязались ожесточенные бои с применением крупнокалиберной артиллерии и бронетехники с обеих сторон.

В пресс-центре АТО заявили, что в обострении виновны террористы Л/ДНР, которые, под покровом ночи, пытались обойти с флангов и захватить наши позиции, а мы им дали по зубам и немножко углубились в «серую» зону, попутно выбив боевиков с господствующих высот. Сами боевики выдвинули совершенно противоположную версию: дескать, украинские военные перешли в наступление, желая захватить чуть ли не само Дебальцево, но бравые «трактористы и шахтеры» смогли отбиться от вероломных «укров».

Как мы знаем, никогда столько не врут, как во время войны и перед выборами, поэтому разобраться, что же действительно произошло, на первых порах было довольно сложно. Ясность была только в том, что обострение серьезное, потери с обеих сторон (как убитыми, так и ранеными) - большие, возможна дальнейшая эскалация.

Наиболее адекватно и беспристрастно эти бои описаны волонтерами фонда «Вернись живым», которые и причины назвали, и хронологию событий воссоздали.

Вкратце, история такова: после ухода сил ВСУ из Дебальцево, которое, по вторым Минским соглашениям, де-юре подконтрольно Украине, а де-факто оккупировано российско-террористическими войсками, линия разграничения имеет форму дуги со сложным рельефом и рядом господствующих над местностью высот. На протяжении года эта серая зона постепенно «откусывалась» понемногу обеими сторонами, в результате чего на отдельных участках противники могли наблюдать друг за другом невооруженном глазом. Из-за того, что этот район находится на стыке между так называемыми ЛНР и ДНР, оборона террористов была ослаблена.

Постоянные обстрелы со стороны боевиков вынудили силы ВСУ провести операцию по зачистке и нейтрализации одной из высот, контролируемых боевиками (после летних боев в тех же местах они сумели там серьезно укрепиться). Завязалась ожесточенная схватка, по итогам которой опорный пункт на этой высоте перешел под контроль ВСУ, что решает многие тактические задачи в этом районе - от огневого контроля за трассой на участке Углегорск-Дебальцево до устранения угроз обстрелов боевиков.

Отдельно стоит отметить, что подобные действия не являются нарушением со стороны украинских вооруженных сил, поскольку, как уже было сказано выше, по Минским соглашениям, эти территории и так должны быть под контролем Украины. Более детально ознакомиться с картой можно в материале «Бои на Светлодарской дуге: волонтеры назвали причины и воссоздали хронологию событий (карты)».

Еще одним событием, взбудоражившим украинцев, стала давно ожидающаяся, но от этого не менее неожиданная новость о национализации ПриватБанка - крупнейшего и наиболее удобного для совершения платежей. Поскольку после развала СССР и ряда кризисов в период независимости у населения уже на генном уровне отложилась мудрость «в любой непонятной ситуации снимай деньги и покупай доллар», утро понедельника страна встретила с очередями к банкоматам и кассам Привата. В этой ситуации стоит отдать должное как уже бывшим владельцам и менеджменту финучреждения, так и новым в лице государства – национализация, на первых порах, прошла в мирной атмосфере. Стороны отказались от взаимных обвинений и прочих «боевых действий», что позволило удержать панику на допустимом уровне и не завалить работу системного банка.

Что послужило причиной национализации, почему и на каких условиях уже бывшие акционеры согласились отдать свое детище в руки чиновников – отдельная большая история. Здесь можно только сказать, что большую часть времени мы слышали только позицию государства (в лице различных чиновников из НБУ). Речь шла, в основном, о неустойчивости банка из-за дыры в полторы сотни миллиардов гривен, которые, дескать, собственники, через кредиты со связанными компаниями, вывели на зарубежные счета. Но когда ты слышишь только это, мысль крутится одна – спасать банк, несомненно, надо, чиновники, допустившие такое безобразие, хоть и раздолбаи, но в кои-то веки одумались и поступили как настоящие державники. Но это - только одна сторона медали.

После того, как была озвучена позиция экс-менеджмента банка о том, что чиновники НБУ, под предводительством лично Гонтаревой, целенаправленно вели политику по уничтожению банка путем изменения правил игры на рынке, отказами признавать залоги, самостоятельным определением связанных с банком предприятий и проведением информационных атак, возникли некоторые сомнения в чистоте помыслов государственных мужей. Как бы то ни было, банк, хоть и с некоторыми ограничениями, пока работает. Это - самое главное. А, что будет дальше, поживем - увидим.

Далеко не рядовое событие, вызвавшее огромный интерес у нашей аудитории, произошло и на международной арене. В Анкаре, на открытии художественной выставки, в прямом эфире турецкого телевидения был убит посол РФ в Турции. Согласитесь, такие события происходят далеко не каждый день. Последнее происшествие такого масштаба - гибель посла США в Ливии, в результате нападения на американское консульство в Бенгази.

Как впоследствии выяснилось, российского посла Андрея Карлова с возгласом «Аллаху Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!» застрелил одиночка, одетый в элегантный деловой костюм и принятый очевидцами за охранника посла. Убийцей оказался некий Мэрт Алтинташ, действующий сотрудник турецкого спецподразделения полиции.

По этому поводу надо отметить два нюанса.

Убийство дипломата - это безусловный акт терроризма. Оправдывать терроризм в любом его проявлении, или радоваться гибели посла любой страны, даже если она сейчас твой враг, - нельзя. Убивать вооруженных врагов - можно и нужно, но на поле боя. А безоружных людей убивать ни в коем случае нельзя. Попытки оправдания такого поступка и, тем более, проявление бурной радости и дешевого патриотизма (как это сделал, например, депутат Парасюк, написавший у себя, что убийца посла – герой), ведут только к потере собственного достоинства и моральной деградации.

При всем этом нельзя не отметить, что фактически посла Карлова (и еще многих других) приговорил к смерти людоедский кремлевский режим, с дури, цинично преследуя собственные цели, никак не связанные с благополучием сирийского народа, вмешавшийся в тяжелейшую гражданскую войну в Сирии.

Когда весь мир облетают кадры разрушений в Алеппо, где детей, после российских бомбардировок, буквально выкапывают из-под обвалов и оперируют без наркоза, а Путин в это время со смешком рассказывает, что его «орлы» могут достаточно долго тренироваться в Сирии без существенного ущерба для бюджета – несложно вызвать к себе, своей стране и своему населению лютую ненависть мусульманского мира. Когда российский фюрер говорит о желании узнать, кто «направил руки убийцы» - пусть сначала посмотрит на свои.

Еще одной темой, связанной с Россией и заинтересовавшей наших читателей, оказалась история с массовой гибелью россиян от денатурата под названием «Боярышник». На этой неделе в славном городе Иркутске и его окрестностях от отравления этой гадостью умерло больше 70 человек. И это звучит действительно дико.

Сложно себе представить, что заставляет людей в великой и могучей России, утопающей в нефтедолларах и переживающей чуть ли не свой второй «Золотой век» под предводительством мудрого царя, пить дешевый концентрат для ванн. Быть может, там, за Уралом, не так все хорошо, как рассказывают россиянам по телевизору? И обыкновенные жители неевропейской части России, пытаясь сбежать от суровой российской действительности в небытие, готовы лить в себя все, что хоть как-то пахнет спиртом?..

На фоне всех этих событий наши читатели не так внимательно следили за терактом в Берлине, где большегрузная фура под управлением исламиста-беженца из Туниса протаранила толпу на рождественской ярмарке, убив 12 человек. Похоже, террористы развязали в Европе настоящую войну с использованием грузовиков, которыми, как оказалось, очень удобно давить ни в чем не повинных людей. И как с этим бороться никто толком не понимает. А вот Меркель, в свете предстоящих выборов, снова может оказаться под ударом своих критиков, которые наверняка не преминут воспользоваться возможностью напомнить напуганным бюргерам, чья политика гостеприимного отношения к беженцам привела к такой трагедии.

Кроме того, аудитория слабо отреагировала на откровения Гонтаревой, рассказавшей о намерении ввести в Украине новую купюру достоинством в 1 000 гривен. Остается только надеяться, что ее мудрая политика не приведет к необходимости выпускать через год-другой купюры номиналом в 10 и 100 тысяч.

И, напоследок, о погоде. Глобальное потепление, видимо, становится реальностью в самых крайних своих проявлениях. Пока в России от морозов минус 62 замерзают шланги на заправках, в Сахаре, впервые за последние 37 лет, выпал снег.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН