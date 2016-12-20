Нардеп Парасюк назвал "героем" убийцу российского посла в Турции

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать - ГЕРОЙ!», – написал Парасюк, прикрепив к посту фотографию убийцы российского дипломата.

В комментариях Парасюк уточнил свою позицию, отметив, что убийца является героем для своего народа.

«Он для своего народа ГЕРОЙ! И речь идет не о том откуда он, а о его самоотдаче», – написал нардеп.

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На все критические замечания Парасюк ответил, что «мнение ботов и дураков никому не интересна». Действия убийцы он называет реакцией на тысячи смертей в Алеппо, вина которых лежит на РФ.

Отметим, действия российских ВКС в Сирии и Алеппо в частности, неоднократно вызывали резкую критику со стороны международного сообщества из-за массовых жертв бомбардировок среди мирного населения.

Так, 17 декабря президент США Барак Обама заявил, что за кровь и зверства в сирийском городе Алеппо ответственны режим президента Сирии Башара аль-Асада и его союзники - Россия и Иран.

"Мир объединенный ужасом жестокого нападения сирийского режима и его российских и иранских союзников на город Алеппо. Мы видели умышленную стратегию окружения, осады и мор голодом гражданских лиц. Мы видели безжалостные нападения на гуманитарных работников и медицинский персонал, а целые районы превращались в руины и пыль. Оттуда продолжают поступать сообщения о казни гражданских. Это все ужасно нарушениями международного права", - подчеркнул тогда Обама.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.

Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.