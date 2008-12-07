Сотрудники МЧС сняли с дерева подростка, убегавшего от милиции

В городе Авдеевка Донецкой области сотрудники Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям сняли с дерева подростка, который убегал от милиции.

Как сообщили в Центре пропаганды Главного облуправления МЧС, в пожарную часть поступила просьба из милиции об эвакуации с дерева подростка. На месте события выяснилось, что парень находился на дереве, которое стояло у пятиэтажного жилого дома, на уровне 4-5 этажей. С помощью автолестницы бойцы МЧС сняли подростка с дерева и передали милиционерам.

Выяснилось, что парень, учащийся местного ПТУ, попал на дерево в результате бегства от милиции: он сначала забрался на крышу дома, а потом прыгнул с нее на дерево.

Чтобы снять подростка, пришлось привлекать 6 бойцов МЧС и две единицы техники.