В Киеве впервые за год родилась тройня
11:43, 22 декабря 2016Общество
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В киевском роддоме №5 появилась на свет первая в этом году тройня.
Три девочки вместе появились на свет / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из сотрудниц медицинского учреждения Наталья Вишневская.
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"В Киеве в роддоме 5 родилась первая (и, возможно, единственная) тройня в 2016 году", - написала Вишневская.
Она также сообщила, что все новорожденные - девочки.
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