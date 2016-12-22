В Киеве впервые за год родилась тройня

Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из сотрудниц медицинского учреждения Наталья Вишневская.

Читайте такжеВ Украине до конца года свидетельство о рождении ребенка будут выдавать и в районных больницах - Минюст

"В Киеве в роддоме 5 родилась первая (и, возможно, единственная) тройня в 2016 году", - написала Вишневская.

Она также сообщила, что все новорожденные - девочки.