Скончалась жена Константина Хабенского (фото)
15:15, 03 декабря 2008Общество
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Анастасия тяжело болела
После тяжелой болезни скончалась супруга артиста Константина Хабенского Анастасия, сообщает Газета.ру. Три месяца назад Анастасию выписали из элитной американской больницы, где она лечилась от опухоли мозга, начавшейся сразу после родов в 2006 году. После десяти месяцев лечения в клинике врачи уверяли, что жизни российской пациентки ничего не угрожает. Однако улучшение состояния больной не наступило.
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