Газпром предложил Нафтогазу отсроченный «смертный приговор»

ОАО «Газпром» на вчерашних переговорах вновь предложил НАК "Нафтогаз Украины" погасить долг за счет транзита газа в 2009 году. Об этом сегодня пишет российская газета «Время новостей» со ссылкой на свои источники.

Газета отмечает, что «Нафтогаз Украины», "как и ожидалось, не смог найти 550 млн долл., которые он должен был выплатить за поставленный в сентябре-октябре газ, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве". Эту сумму согласно договоренности, достигнутой на прошлой неделе на встрече руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексея МИЛЛЕРА и Олега ДУБИНЫ, украинский концерн должен был перечислить зарегистрированному в Швейцарии трейдеру RosUkrEnergo к 1 декабря. Но и вчера, как говорится в заявлении RUE, на счету поставщика оказалось всего лишь 268,7 млн. долл.

К этому времени в офисе «Газпрома» завершилась очередная встреча А.МИЛЛЕРА и О.ДУБИНЫ по долговой проблеме. «Сегодня состоялись достаточно тяжелые переговоры с нашими украинскими коллегами, - заявил по ее итогам в эфире телеканала «Вести» официальный спикер «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ. - Задолженность за сентябрь текущего года до сих пор не погашена. Украинская сторона попросила дополнительной отсрочки платежа, переговоры будут продолжены завтра».

"Время новостей" пишет, что до конца года «Нафтогаз» должен заплатить свыше 3 млрд долларов. Как сообщили в RUE, просроченная задолженность за поставленный в сентябре-ноябре газ с учетом пеней и штрафов составляет около 2,2 млрд долл., хотя около двух недель назад она была примерно на миллиард долларов меньше. Если прибавить к этой сумме 862,3 млн долл., которые «Нафтогаз» обязан будет перечислить за декабрь, общие обязательства украинского концерна составят 3,05 млрд долларов.

Собственных средств погашения такого долга у «Нафтогаза» нет, отмечает газета. Потребление на украинском рынке падает (примерно на 2 млрд кубометров в ноябре и на столько же ожидается в декабре), а неплатежи растут (только теплокоммунальные хозяйства задолжали около 300 млн долл. по нынешнему курсу).

В этой ситуации «Газпром», по информации «Времени новостей», "вновь предложил помощь украинским партнерам - авансовый платеж за транзит газа в 2009 году (ранее О.ДУБИНА от него отказался). Настойчивость российского монополиста понятна: помимо решения долговой проблемы он получит гарантию сохранения действующего тарифа на транспортировку газа через Украину (1,7 долл. за тысячу кубометров на 100 км). Аванс за транзит 120 млрд. кубометров в следующем году составит, таким образом, чуть больше 2 млрд. долл., что позволит «Нафтогазу» почти полностью погасить просроченную задолженность". "Опасения украинской компании тоже понятны - она лишится не только возможности настаивать на повышении транзитной ставки в 2009 году, но и практически всей своей валютной выручки. В условиях финансового кризиса и вероятной девальвации гривны это будет похоже на отсроченный «смертный приговор», отмечает издание.