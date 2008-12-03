На охоте погиб сотрудник Госслужбы охраны

В Сумской области во время охоты погиб сотрудник Государственной службы охраны в звании младшего сержанта. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления МВД Украины в Сумской области по вопросам кадрового обеспечения Сергей ТЕРЕЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, трагедия произошла в субботу, 29 ноября, когда трое сотрудников ГСО были на охоте в урочище неподалеку от села Степановка Сумского района. В результате выстрела из ружья один из них погиб.

«Пока гибель человека расценивается как несчастный случай, но все обстоятельства дела выясняет следствие. Проводятся баллистические экспертизы», - рассказал С.ТЕРЕЩЕНКО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины – «убийство по неосторожности» (УНИАН: карается ограничениям свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.)

Один из участников охоты, из ружья которого был сделан фатальный выстрел, для проведения следственных действий взят под стражу, другой находится на подписке о невыезде, сообщил С.ТЕРЕЩЕНКО.