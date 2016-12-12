На Харьковщине попрощаются с тремя погибшими бойцами

20:42, 12 декабря 2016
Общество
1706

Во вторник, 13 декабря, под Харьковом попрощаются с погибшими военными 92-й отдельной механизированной бригады.

Фото: nakipelo.ua

Об этом KHARKIV Today сообщила пресс-офицер Олеся Гузун.

Трое бойцов погибли 10 декабря в Донецкой области во время минометного обстрела боевиков.

Прощание состоится в 10.00 на плацу 92-й бригады в Башкировке.

Читайте такжеСемьям погибших в Княжичах полицейских выплатят по 800 тыс. гривень и выдадут квартиры

«Будет оркестр и военный караул. Помимо родственников и сослуживцев погибших на прощание приедет боец 92-й бригады, которого во время боевого задания спас один из погибших», - рассказала Олеся Гузун.

Все трое погибших – уроженцы Харьковской области, проживали в Волчанском, Первомайском и Барвенковском районах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АТО#Харьков#бойцы