На Харьковщине попрощаются с тремя погибшими бойцами

Об этом KHARKIV Today сообщила пресс-офицер Олеся Гузун.

Трое бойцов погибли 10 декабря в Донецкой области во время минометного обстрела боевиков.

Прощание состоится в 10.00 на плацу 92-й бригады в Башкировке.

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«Будет оркестр и военный караул. Помимо родственников и сослуживцев погибших на прощание приедет боец 92-й бригады, которого во время боевого задания спас один из погибших», - рассказала Олеся Гузун.

Все трое погибших – уроженцы Харьковской области, проживали в Волчанском, Первомайском и Барвенковском районах.