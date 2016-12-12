На Харьковщине попрощаются с тремя погибшими бойцами
20:42, 12 декабря 2016Общество
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Во вторник, 13 декабря, под Харьковом попрощаются с погибшими военными 92-й отдельной механизированной бригады.
Прощание состоится в 10.00 на плацу 92-й бригады в Башкировке / Фото: nakipelo.ua
Об этом KHARKIV Today сообщила пресс-офицер Олеся Гузун.
Трое бойцов погибли 10 декабря в Донецкой области во время минометного обстрела боевиков.
Прощание состоится в 10.00 на плацу 92-й бригады в Башкировке.
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«Будет оркестр и военный караул. Помимо родственников и сослуживцев погибших на прощание приедет боец 92-й бригады, которого во время боевого задания спас один из погибших», - рассказала Олеся Гузун.
Все трое погибших – уроженцы Харьковской области, проживали в Волчанском, Первомайском и Барвенковском районах.
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