На Сумщине карантин в школах продлили еще на неделю

В Сумской области в связи с большой заболеваемостью детей с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний во всех общеобразовательных учебных заведениях с 12 декабря объявлен недельный карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение 9 декабря подписал председатель ОГА Николай Клочко.

"Департаменту образования и науки Сумской облгосадминистрации принять меры по недопущению эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний, в том числе путем временного приостановления учебного процесса в общеобразовательных учебных заведениях области с 12 декабря 2016 года до 19 декабря 2016 года включительно", – говорится в документе.

Читайте такжеНовый эпидемический сезон в Украине: в Минздраве предупреждают о трех штаммах гриппаЭтим же распоряжением председателям райгосадминистраций, городским головам рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, а также выделить дополнительные средства на приобретение лекарственных средств и средств индивидуальной защиты для лечебно-профилактических учреждений.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 2 декабря городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что всем общеобразовательным учреждениям с 5 по 10 декабря необходим недельный карантин, а 9 декабря карантинные мероприятия в школах продлили до среды, 14 декабря, поскольку из 41 общеобразовательного учреждения города в 19 превышен эпидпорог: заболели гриппом и ОРВИ 22% школьников.