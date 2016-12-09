В Одесской области предотвращено заказное убийство главы сельсовета - Луценко

22:49, 09 декабря 2016
Общество
1948

Сотрудники прокуратуры и СБУ предотвратили заказное убийство главы Сухолиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области Александра Стелюка.

Фото УНИАН

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, один из депутатов Сухолиманского сельского совета трижды проиграл выборы Стелюку, так как «сильно хотел получить землю в районе». После очередной неудачи конкурент решил избавиться от него физически, «заказав» убийство киллеру.

Читайте такжеНа Луганщине суд начал рассмотрение по сути дела об убийстве мэра Старобельска

Сотрудники Крымской прокуратуры совместно с СБУ задержали злоумышленника.

«Теперь главу Сухолиманского сельсовета можно поздравить со вторым днем рождения», — отметил Луценко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Луценко#убийство