В Одесской области предотвращено заказное убийство главы сельсовета - Луценко
22:49, 09 декабря 2016Общество
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Сотрудники прокуратуры и СБУ предотвратили заказное убийство главы Сухолиманского сельского совета Овидиопольского района Одесской области Александра Стелюка.
В Одесской области предотвращено заказное убийство главы сельсовета / Фото УНИАН
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
По его словам, один из депутатов Сухолиманского сельского совета трижды проиграл выборы Стелюку, так как «сильно хотел получить землю в районе». После очередной неудачи конкурент решил избавиться от него физически, «заказав» убийство киллеру.
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Сотрудники Крымской прокуратуры совместно с СБУ задержали злоумышленника.
«Теперь главу Сухолиманского сельсовета можно поздравить со вторым днем рождения», — отметил Луценко.
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