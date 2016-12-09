В Одесской области предотвращено заказное убийство главы сельсовета - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, один из депутатов Сухолиманского сельского совета трижды проиграл выборы Стелюку, так как «сильно хотел получить землю в районе». После очередной неудачи конкурент решил избавиться от него физически, «заказав» убийство киллеру.

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Сотрудники Крымской прокуратуры совместно с СБУ задержали злоумышленника.

«Теперь главу Сухолиманского сельсовета можно поздравить со вторым днем рождения», — отметил Луценко.