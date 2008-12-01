Украина прекратила импорт электроэнергии из России

Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 1 декабря прекратило коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации по контракту с ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

«Импорт электроэнергии из России прекращен», - сказал он.

Украина начала импорт электроэнергии из России с 15 сентября т.г. в связи с критической ситуацией накопления угля на складах ТЭС, вызванной внеплановым ремонтом второго энергоблока Хмельницкой АЭС. Согласно заявлениям руководства Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществлялся по ценам на 12% ниже сложившихся на оптовом рынке электроэнергии.

Импорт электроэнергии из РФ подвергался критике со стороны частных тепловых генерирующих компаний, в частности, со стороны ООО «Востокэнерго» (ДТЭК), которая указывала на то, что на фоне сокращения энергопотребления внутри страны, в связи с кризисом продаж ГМК и химических предприятий, отечественная тепловая генерация существенно снизила рентабельность из-за сокращения доли выработки в Объединенной энергосистеме.

По данным Минтопэнерго, с 15 сентября по 1 ноября Украина импортировала 637 млн. кВт/ч электроэнергии из России на сумму 44 млн. долл.