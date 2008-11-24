Милиция весь декабрь будет ловить спекулянтов на железной дороге

С декабря линейное управление на Юго-Западной железной дороге УМВД Украины усилит патрулирование на железнодорожном вокзале Киева с целью пресечения попыток спекуляции билетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления МВД на Юго-Западной железной дороге генерал-майор милиции Павел ГУЦОЛ.

По его словам, транспортная милиция совместно с руководством Юго-Западной железной дороги отслеживает приобретение железнодорожных билетов на 27, 28, 29, 30, 31 декабря этого года.

«Начиная с декабря, будут созданы усиленные группы нарядов милиции, которые будут работать на вокзальном комплексе (в Киеве) с целью недопущения перепродажи железнодорожных билетов и привлечения к ответственности лиц, причастных к этим правонарушениям», - сказал П.ГУЦОЛ.

Он отметил, что в настоящее время проводится ряд оперативных мероприятий по установлению лиц, скупающих железнодорожные билеты с целью последующего сбыта.

В то же время П.ГУЦОЛ сообщил, что спекулянтов будут штрафовать и конфисковать у них билеты.

«Потому мы хотим предупредить, чтобы люди (имеются в виду, которые попытаются скупать железнодорожные билеты с целью последующей перепродажи – УНИАН) напрасно не тратили средства», - отметил П.ГУЦОЛ.

Вместе с тем он сообщил, что подобные меры будут приниматься не только в Киеве, но и на вокзалах по всей Украине.

Начальник Управления МВД на Юго-Западной железной дороге отметил, что к усилению патрулирования милицию побуждает оперативная информация о том, что отдельные лица пытаются массово скупать железнодорожные билеты на праздничные рейсы для создания «целенаправленного ажиотажа».