В России за ловлю покемонов в церкви арестовали блогера (видео)

Российский блогер Руслан Соколовский на своем канале в YouTube опубликовал видео, где он ловит покемонов во время службы в одном из храмов Екатеринбурга. Впоследствии видео набрало более полумиллиона просмотров, а его автор арестован на два месяца. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

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Следователи возбудили уголовное дело по статьям 148 "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и 282 "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". 2 сентября блогера арестовали на два месяца и предъявили ему обвинение.

По словам члена Общественной палаты России Елены Суторминой, новой Госдуме РФ следует четко предусмотреть административную ответственность для ситуаций, подобных случившейся в Екатеринбурге. Она также назвала двухмесячный арест слишком жесткой мерой за исключительно ловлю покемонов в храме.

"Может быть, новому составу Думы надо будет продумать, чтобы была четко прописана некая административная ответственность за подобные действия, например, исправительные трудовые работы. Поскольку в настоящий момент это не определено, поэтому каждый суд может сам принимать решение и меры наказания", — сказала Сутормина.

"Я вообще-то все-таки считаю, что это, наверное, слишком жесткое наказание. Может быть, его следует заменить какими-то трудовыми работами. Потому что, к сожалению, как мне кажется, реальное заключение не сможет остановить таких людей, а наоборот есть шанс, что оно даст обратный эффект. При этом, безусловно, сегодня надо вести больше разъяснительной работы с молодежью, чтобы предотвращать подобные ситуации", — прокомментировала она арест блогера.

При этом Сутормина заявила, что сложившаяся ситуация – "одно из свидетельств пагубной игры", и напомнила, что "в храмах заранее висят предупреждения, что нельзя включать телефоны, тем более когда идет служба".

"То есть это нарушение чувств верующих, поэтому, тем более, объекты культурного наследия, в то же время церковные объекты, нельзя допускать эту игру", — заявила она.