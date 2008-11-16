Завтра на большей территории Украины пройдут дожди

17 ноября, по прогнозам синоптиков, на территории Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях, днем на большей части территории Украины небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной и восточной части местами туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 2-7° тепла (днем в южной и восточной части 8-14°), в Карпатах на протяжении суток около 0°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

18-19 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Возможен дождь, местами со снегом; в центральных, 18 ноября и в западных, 19 ноября также в Одесской и Николаевской областях без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный (в восточных областях и в северной части преимущественно северо-восточный), 5-10 м/с; 18 ноября в южной части, 19 ноября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 3° тепла до 2°мороза (ночью 18 ноября в западных областях, а 19 ноября в Украине, кроме южной части и восточных областей, 4-9° мороза, днем 19 ноября в западных областях 4-9° тепла); на Южном побережье Крыма 18 ноября ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, 19 ноября ночью около 0°, днем 2-7° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

20-21 ноября временами пройдет небольшой и умеренный дождь и мокрый снег (на юге - преимущественно дождь). Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-6° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 4-10° тепла, на крайнем юге до 13° (в Карпатах временами снег, мокрый снег; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°).

В Киевской области 17 ноября будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура на протяжении суток 2-7°, в Киеве около 5° тепла.

Ночью 18 ноября местами ожидается небольшой дождь со снегом, днем 19 ноября умеренный дождь и мокрый снег; в остальное время без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2°мороза (ночью 19 ноября 4-9°мороза); в Киеве ночью 18 ноября 0-2° мороза, 19 ноября 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.

20-21 ноября временами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла (в Киеве ночью 20 ноября 1-3° мороза, 21 ноября 0-2° тепла; днем 3-5° тепла).