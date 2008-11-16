"Группа 20" заявляет о верности рыночной экономике

Участники вашингтонского саммита "двадцатки" в принятой по итогам форума совместной декларации заявили о намерении восстановить рост мировой экономики.

"Мы твердо намерены усилить наше сотрудничество и работать совместно для восстановления глобального роста и осуществления необходимых реформ мировых финансовых систем", - говорится в документе.

Лидеры подчеркнули также, что "в течение последних месяцев наши страны предприняли срочные и исключительные меры для поддержки глобальной экономики и стабилизации финансовых рынков".

При этом они подтвердили свою приверженность рыночной экономике.

"Наша работа будет руководствоваться общим пониманием того, что рыночные принципы, открытые торговые и инвестиционные режимы и эффективно регулируемые финансовые рынки укрепляют динамизм, инновации и предпринимательство, которые важны для экономического роста, занятости и сокращения нищеты", - цитирует РИА "Новости"

В работе вашингтонского саммита принимали участие лидеры государств-членов "группы 20" (ЕС, США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Турция, Канада, ЮАР, Австралия, Япония, Южная Корея, Китай, Россия, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Мексика, Аргентина, Бразилия), ООН, МВФ, Всемирного банка и Форума финансовой стабильности.

В являются государствах "двадцатки" проживает две трети населения планеты и производится более 80% мирового ВВП.