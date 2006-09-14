Состоится открытие памятного мемориала - символа нового логистического комплекса «FIM Group»

15 сентября в 15:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района г. Киева состоится официальное открытие памятного мемориала - символа нового логистического комплекса компании «FIM Group». Он представляет собой соединенные в основании три руки-компании «Kuehne & Nagel”, «Frans Maas» и «FIM Group», которые объединились для создания логистического комплекса «FIM Service», вдохнули в него жизнь и бережно его поддерживают.

«FIM Service» - логистический комплекс класса А в Петропавловской Борщаговке

На сегодня логистический комплекс «FIM Service» в районе Петропавловской Борщаговки (введен в эксплуатацию 5 мая 2006 года) - это самый большой профессиональный логистический комплекс класса «А», равного которому на данный момент на украинском рынке нет (присвоение класса А значит, что использованы наиболее современные инженерные решения и технологии складирования, предусмотрена возможность получения и отправки грузов большегрузными трейлерами и малотонажным грузовым автотранспортом, для которого соответственно предусмотрена и территория для отстоя и маневрирования; свидетельствует так же и о его соответствии всем нормативам складских комплексов, установленным в европейских странах, и, если образно сказать, о его «профессиональной элитности»). Еще одна его особенность – это то, что логистический комплекс такого типа впервые в Украине строился по схеме buіlt-to-suіt, то есть когда арендаторы были определены еще к началу строительства - две международные логистические компании "Kuehne & Nagel" и "Frans Maas".

Строительство комплекса осуществлялось "FІМ Group" за счет собственного и привлеченного капитала, а также в качестве инвестиций был привлечен кредит банковской сети HVB Group - это второй за размерами банк в Германии и одна из наибольших банковских групп в Европе.