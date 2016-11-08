Разгон студентов на Майдане: суд арестовал имущество экс-главы киевской милиции Коряка

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня коллегия Апелляционного суда Киева оставила в силе решение Печерского районного суда об аресте оружия, принадлежащего Коряку.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора, наложив арест и на другое имущество Коряка - коллекцию часов из драгоценных металлов, наличные средства в сумме 40 тыс. евро и 10 тыс. долларов.

Кроме того, арест наложен и на драгоценные коллекционные и редкие монеты, которые, как и оружие, были изъяты во время обыска летом этого года в квартире бывшей жены Коряка Елены Ширяковой в Киеве.

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Следует отметить, что суд не принял во внимание аргументы адвокатов Коряка и его бывшей жены о том, что, поскольку они были разведены еще до объявления Коряка в розыск, то все имущество в квартире принадлежит Ширяковой, в том числе и часы мужа, которые там были изъяты.

То, что Коряк после развода с женой зарегистрировался в Симферополе, суд не признал доказательством того, что они не проживают вместе и не имеют совместного имущества.

Вместо этого суд, учитывая принятое решение, принял во внимание доводы прокуратуры о том, что, несмотря на развод, изъятые драгоценности и оружие принадлежат именно Коряку, а не его бывшей жене.