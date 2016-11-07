Появилось видео выдворения российской певицы KristinaSi из Украины

Видео выдворения из Украины российской певицы Кристины Саркисян, выступающей под псевдонимом Kristina Si, обнародовала на своем канале в YouТube Государственная пограничная служба Украины.

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На видеозаписи служащий Госпогранслужбы сообщает Саркисян, что, согласно действующему законодательству Украины, "за нарушение правил выезда/выезда с/на временно оккупированную территорию Украины АР Крым принято решение о запрете вам въезда на территорию Украины сроком на три года до 07.11.2019".

"Поняла. Спасибо. Выпустите меня только домой, пожалуйста. У меня посадка в 50 минут", - отвечает певица.

После этого сотрудник ГПСУ делает необходимые отметки в ее паспорте.

В другом видео, обнародованном Госпогранслужбой, на вопрос пограничника, знает ли певица о том, что Крым является оккупированной территорией Украины, и есть специальное законодательство, регулирующее порядок въезда/выезда, Саркисян смеется: "я похожа на человека, который читает законодательство Украины?!".

По ее словам, в Крыму она была с концертом в конце лета.

Ранее о запрете въезда Саркисян сообщили в ГПСУ.