Ющенко: наладим работу "Проминвестбанка" - все будут героями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает НБУ немедленно восстановить ликвидность «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Прошу через администратора Национального банка немедленно решить вопрос стабилизации, в частности, повышение ликвидности «Проминвестбанка», - сказал В.ЮЩЕНКО. «На это смотрит, Владимир Семенович (СТЕЛЬМАХ, председатель НБУ – УНИАН), весь рынок. Наша реакция должна быть мгновенной», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что проблемы «Проминвестбанка» нет, Национальный банк взял этот вопрос под контроль и «Проминвестбанк» должен заработать. «Наладим работу «Проминвестбанка» - все будут героями, все будут говорить, что это их работа. Как будут сбои в работе «Проминвестбанка» - все будут показывать на Национальный банк, что это он не справился», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент отметил, что если «не удастся справиться с формированием соответствующих ресурсов через корпоративный рынок – «пожалуйста, обращайтесь к правительству, есть схема по правительству, пусть правительство национализирует, берет часть активов этого банка и дальше работает».

«В ту сторону или в другую – самое главное восстановить ликвидность банка», - сказал Президент.