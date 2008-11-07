Ющенко - Стельмаху: миллиард нужен сегодня или завтра
20:31, 07 ноября 2008Общество
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"Чтобы люди почувствовали..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Национальный банк к завтрашнему дню перечислить 1 млрд. грн. средств НБУ в фонд гарантирования вкладов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на сегодняшнем заседании СНБО.
«Очень нужно, Владимир Семенович (В.СТЕЛЬМАХ, председатель НБУ – УНИАН), решить вопрос перечисления 1 млрд. средств НБУ фонду гарантирования вкладов», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что это нужно сделать «или сегодня, или завтра, и поставить точку». «Чтобы люди почувствовали то, что вы договорились о реальном финансировании источников фонда гарантирования вкладов – выполняется. Ресурсы фонда должны быть увеличенные в два раза», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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