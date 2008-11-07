Четыре принципа ЕС для перестройки мировой финансовой системы

ЕС определил свою позицию перед саммитом лидеров стран двадцати крупнейших экономик мира - G20 относительно преодоления финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции по завершении неформального заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

«Мы имеем общую позицию, очень детальную, общее виденье, как перестроить финансовую систему», - сказал Н.САРКОЗИ.

«Европа направит четкий месидж на саммит в Вашингтоне, и мы имеем конкретные предложения», - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Согласно итоговому документу неформального заседания Европейского Совета, лидеры стран-членов определили 4 основных принципа для построения новой финансовой системы.

Первым принципом определено то, что ни один финансовый институт, ни один рыночный сегмент не должны оставаться за пределами регуляторного поля;

- второй принцип предусматривает повышение прозрачности и отчетности финансового рынка;

- третий принцип предусматривает возможность оценивания рисков с целью предупреждения кризисов, в частности, путем проведения координированного мониторинга деятельности мультинациональных финансовых институтов;

- четвертый принцип заключается в предоставлении Международному валютному фонду центральной роли в более эффективной финансовой архитектуре путем модернизации его возможностей в предоставлении помощи странам, которые в ней будут нуждаться, а также путем увеличения ресурсов МВФ.

Для применения этих принципов лидеры ЕС предложили ввести регистрацию и надзор за деятельностью рейтинговых агентств, одобрить новые принципы сходства бухгалтерских стандартов, решить, что ни один сегмент рынка, ни одна территория, ни один финансовый институт не должны оставаться вне границ адекватного и пропорционального регулирования, создать кодекс поведения для избежания одобрения излишне рискованных решений в финансовом секторе, включая систему оплаты труда высшего менеджерского состава финансовых компаний, предоставить МВФ вместе с Форумом финансовой стабильности ответственность относительно рекомендаций необходимых мер для восстановления доверия и стабильности, а также предоставить необходимые средства для МВФ, которые он должен использовать для поддержки стран, нуждающихся в помощи.

Лидеры ЕС также отметили, что саммит двадцати крупнейших экономик мира в Вашингтоне – G20, должен стать возможностью интегрировать реформу международной финансовой системы в серию других вызовов XXI века: обеспечение продовольственной безопасности, борьба с бедностью, борьба с климатическими изменениями и содействие свободной торговле в рамках Дохийского раунда переговоров во Всемирной торговой организации.

Лидеры ЕС также высказались за то, чтобы следующий саммит двадцати крупнейших экономик мира был проведен уже через 100 дней после первого саммита. При этом, на втором саммите предусматривается оценить ход выполнения решений, одобренных на саммите в Вашингтоне, предложить новые решения на основе принципов, одобренных на первом саммите, а также рассмотреть предложения о преобразовании международной экономической архитектуры.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Вашингтоне состоится первый саммит лидеров стран-двадцати крупнейших экономик мира с целью определить пути преодоления финансового и экономического кризиса, а также с целью предупреждения таких кризисов в будущем.