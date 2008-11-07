Коммунисты с духовым оркестром перекрыли Грушевского

В Киеве около тысячи сторонников Компартии, принимающих участие в акциях по случаю 91-й годовщины Октябрьской революции, следуют с Арсенальной площади по улице Грушевского в сторону Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, колонну возглавляют лидеры Компартии Петр СИМОНЕНКО, Адам МАРТЫНЮК, Александр ТКАЧЕНКО и другие.

Также в начале колонны идет духовой оркестр. Музыканты одеты в красные цвета и исполняют мелодии советских времен.

Демонстранты держат красные флаги, а также лозунги в поддержку Октябрьской революции.

Колонна частично перекрыла движение по улице Грушевского, однако работники милиции, сопровождающие ее, не мешают шествию демонстрантов.