На межбанке пошли вниз и доллар, и евро, и рубль

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок до 5,7950/5,8225 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту понизились до 0,2130/0,2155 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз - 7,4105/7,4555

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,2743/45 (четверг - 1,2910/12).