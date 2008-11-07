В Киеве студенты пытались разрисовать памятник Чорновилу

Сегодня ночью на улице Грушевского в Киеве несколько человек пытались облить краской памятник Вячеславу Чорновилу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали несколько человек, у которых изъяли аэрозольные баллоны с краской красного цвета, резиновые перчатки, наполненные этой же краской, повязки на лицо.

Задержанные оказались студентами киевских вузов, которые за денежное вознаграждение согласились на предложение человека, с которым одна из студенток познакомилась через Интернет, сделать надписи «агитационного содержания».

На место происшествия был вызван наряд милиции, задержанные доставлены в Печерское РУГУ МВД в г. Киеве.