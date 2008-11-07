Суд развел правых и левых на Майдане под две скульптуры

Вчера вечером Окружной административный суд города Киева удовлетворил требования КГГА и ограничил проведение сегодня массовых акций левыми и правыми силами на Майдане Независимости.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК.

По его словам, представители политических сил левого направления могут проводить свои акции на Майдане Независимости лишь возле стеллы Независимости, а правые силы – напротив, возле скульптуры Архангела Михаила.

Движение транспорта на Крещатике перекрываться сегодня не будет на протяжении целого дня.

Как сообщал УНИАН, на 7 ноября заявки о проведении в Киеве акций подали 8 политических сил.