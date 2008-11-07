Строители надавали Тимошенко новых идей

Строители выступают с предложением об участии государства в достройке объектов жилищного строительства с готовностью не менее 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступили представители строительных организаций вчера на совещании с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО по вопросам стабилизации работы строительной отрасли.

По словам председателя Совета директоров Украинской строительной ассоциации Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ, участие государства в достройке таких объектов, по мнению строителей, может быть обеспечено посредством кредитования или целевого участия.

Также, сообщил Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, представители строительных компаний предложили ввести запрет на повышение ставок по уже выданным ипотечным кредитам и временный запрет на изъятие квартир в случае, если покупатель не в состоянии выплачивать кредит.

Кроме того, строители предложили ввести уголовную ответственность чиновников за несвоевременную выдачу разрешительных документов для строительства.

Также представители строительных компаний выступили с предложением установить максимальный уровень рентабельности при производстве стройматериалов на уровне 15%.

Украинская строительная ассоциация (УСА) создана в мае 2005 года и сегодня объединяет свыше 200 компаний. УСА является наибольшим в Украине объединением строителей, инвесторов и девелоперов. Миссия УСА - способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию строительной отрасли в Украине. Главная цель УСА - представление и защита интересов строителей и инвесторов на рынке Украины. Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ также является председателем Совета директоров девелоперской компании «XXI Век».