Инфляционные ожидания - не повод повышать коммунальные тарифы

Инфляционные ожидания относительно повышения цен на энергоносители не являются основанием для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в осенне-зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Не может быть повышен хоть на одну копейку любой тариф в сфере жилищно-коммунального хозяйства без экономического обоснования», - сказал он.

Руководитель ведомства отметил, что повышение тарифов носит не только аполитичный характер, но и содержит в себе существенное ущемление интересов и прав конкретной украинской семьи.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО обратился с официальными письмами к руководителям облгосадминистраций и Ассоциации мэров городов Украины с призывом удержаться от повышения и установления экономически необоснованных тарифов на ЖКУ. По его мнению, местные власти должны повышать конкуренцию в сфере ЖКХ, чтобы цены стали ниже, а качество услуг – выше.

Также АМК требует надлежащего обеспечения потребителей детальной информацией о составляющих тарифов.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО настаивает на том, чтобы тарифы устанавливала независимая национальная комиссия, которая должна быть создана по примеру существующих в других сферах природных монополий - энергетики и связи.

С начала года органы АМК завершили расследование по 135 делам о нарушении конкурентного законодательства со стороны жилищно-коммунальных предприятий и органов местного самоуправления, еще 140 дел находятся в работе.