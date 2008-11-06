Еврокомиссия не приняла план ИСД по реструктуризации польских заводов

Европейская Комиссия отказалась одобрить план реструктуризации Гданьского и Гдыньского судостроительных заводов, который подготовил украинский концерн «Индустриальный союз Донбасса». Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства государственного имущества Польши Мачей ВЕВЮР.

Он сказал, что Еврокомиссия согласилась рассмотреть отдельный план реструктуризации для Гданьского судостроительного завода, который с октября 2007 года принадлежит «ИСД».

М.ВЕВЮР сообщил, что министерство уже направило в Еврокомиссию бизнес-план развития Гданьского завода, подготовленный «ИСД», и продолжает консультации с украинской фирмой по поводу размера публичной помощи, необходимой для реструктуризации этого предприятия.

“ИСД” пока хочет слишком большой объем публичной помощи”, - сказал представитель министерства, заметив, что переговоры в этом деле продолжаются. («ИСД» заявлял о необходимости 50-65 млн. долларов публичной помощи - УНИАН).

Прес-секретарь прибавил, что министерство планирует согласовать с «ИСД» объем публичной помощи и окончательный план реструктуризации до декабря.

Для завода в Гдыне и Щецине еврокомиссары одобрили альтернативный план приватизации предприятий для недопущения их банкротства.

В частности, Еврокомиссия дала правительству Польши время до 31 мая 2009 года, чтобы найти новых инвесторов заводов.

Согласно с утвержденным вариантом, польские власти должны продать имущество заводов, чтобы покрыть их долги перед кредиторами и вернуть оказанную с 2004 года публичную помощь.

После этого владельцы активов могли бы начать бизнес-деятельность, не обремененную долгами.

При этом Еврокомиссия не обязала новых инвесторов строить корабли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, с 2002 года судостроительный завод в Гдыне получил свыше 1,816 млрд евро публичной помощи в виде докапитализации, кредитов, списания задолженности и правительственных гарантий.

Завод в Щецине получил 1,7 млрд. евро публичной помощи.

По условиям вступления Польши в Евросоюз, к которому страна присоединилась в мае 2004 года, судостроительные заводы должны были вернуть публичную помощь, если Еврокомиссия признает, что они была предоставлена не в соответствии с европейским законодательством.

Еврокомиссия в июне 2005 года возбудила дело, в рамках которого должна была выяснить, была ли публичная помощь, предоставленная польским судостроительным заводам, легальной, или нет.

С того времени Польша несколько раз подавала планы реструктуризации, которые должны были решить проблему публичной помощи, но ни один из них не был одобрен ЕК.

В 2006 году польские власти решили приватизировать судостроительные заводы, но удалось продать лишь Гданьский завод в конце 2007 украинскому «ИСД».

Справка УНИАН. В начале 2008 года Еврокомиссия обязала «ИСД» вернуть 260 млн. долларов якобы предоставленной Гданьскому заводу публичной помощи с 2004 года, или закрыть два из трех производственных доков.

«ИСД» заявил, что на момент покупки предприятия имел информацию о лишь около 20 млн. долларов публичной помощи, и в феврале начал переговоры с Еврокомиссией для урегулирования этого спора.

Компания также прекратила реализацию плана развития завода, предусматревавшего около 280 млн. долларов инвестиций.

В июне 2008 Министерство государственного имущества Польши заявило, что «ИСД» заинтересован в приобретении завода в Гдыне и подготовит общий план реструктуризации.

Общий план «ИСД» для заводов в Гданьске и Гдыне польское правительство направило Еврокомиссии 12 сентября.

По неофициальным данным, Еврокомиссия не приняла общий план, поскольку он предусматривал слишком высокий, по мнению еврочиновников, размер публичной помощи.

9 сентября правительство Польши выделило на реализацию общего плана «ИСД» 250 млн. долларов.