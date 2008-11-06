Руководитель миссии МВФ снова приедет в Украину

На протяжении двух недель руководитель миссии Международного валютного фонда опять посетит Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Напомним, в октябре в Украине работала миссия Международного валютного фонда. Руководителем миссии была Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ. По результатам работы миссии была достигнута договоренность на уровне экспертов о выделении Украине кредита.

По словам П.ПОРОШЕНКО, поступление первого транша можно ожидать в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что не составлялся график выделения других траншей, а их перечисление возможно по обращению украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл.

Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.

Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.