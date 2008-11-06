Руководитель миссии МВФ снова приедет в Украину
Первый транш ожидают в ближайшее время
На протяжении двух недель руководитель миссии Международного валютного фонда опять посетит Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.
Напомним, в октябре в Украине работала миссия Международного валютного фонда. Руководителем миссии была Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ. По результатам работы миссии была достигнута договоренность на уровне экспертов о выделении Украине кредита.
По словам П.ПОРОШЕНКО, поступление первого транша можно ожидать в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что не составлялся график выделения других траншей, а их перечисление возможно по обращению украинской стороны.
Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл.
Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.
Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.