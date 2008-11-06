В обменниках Киева невозможно купить доллары и евро

В столичных пунктах обмена валют невозможно приобрести доллары США и евро.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в обменных пунктах в центре Киева не продают американскую и европейскую валюту в связи с ее нехваткой. «На сегодня у нас все раскупили», - заявляют в обменниках.

В то же время пункты обмена валют продолжают покупать у населения доллары США и евро.

Справка УНИАН. Официальный курс гривны к иностранным валютам, установленный НБУ на 6 ноября 2008 года: 100 USD США – 582.2400 (на 5 ноября – 582.6100), 100 EUR – 749.3429 (на 5 ноября – 746.9060).