На Львовщине начались массовые сокращения

На предприятиях Львовской области начались массовые увольнения и сокращения работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Львовского пресс-клуба рыночных реформ директор Львовского областного центра занятости Михаил ХМИЛЬ.

М.ХМИЛЬ, опираясь на оперативные данные, сообщил, что «предупреждения об освобождении уже получили 83 работника швейного предприятия «Датский текстиль» (Сокальский район), на Золочевском радиозаводе в связи с сокращением линии по производству жгутов под сокращение попадают 60 лиц, в Золочевском лесхозе будет сокращено 150 работников, а на заводе «Карпатские минеральные воды» под сокращение пойдут 30 человек».

Также директор областного центра занятости проинформировал, что в ближайшее время произойдет освобождения работников на Самборском заводе строительной керамики, в Самборских путедорожных ремонтных мастерских, на Самборском молокозаводе и Львовском автомобильном заводе.

«Рынок труда консервативнее по сравнению с финансовым рынком и рынком недвижимости, поэтому реагирование происходит с определенным опозданием. Увеличение безработицы будет, но это будет наглядно ощутимо только с января следующего года, учитывая то, что во время сокращения предприятие сообщает об этом работнику за два месяца», - отметил М.ХМИЛЬ.

Также он сообщил, что по состоянию на 1 октября во Львовской областной службе занятости были зарегистрированы 32 тысячи безработных, 48% из них - люди в возрасте до 35 лет.

«Только по октябрю в службу занятости обратились еще 1 500 человек, из них были зарегистрированы 600 чел., остальные обращались за консультациями, учитывая возможное освобождение. По предварительным прогнозам, до конца года в центры занятости области ожидается обращение около 17 тысяч человек», - сказал М.ХМИЛЬ.