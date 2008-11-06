Кабмин запретил ввозить секонд-хэнд в Украину

Кабинет министров Украины на заседании 5 ноября принял постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины, как давальческого сырья, одежды и других изделий, которые использовались».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В министерстве отмечают, что ввоз отмеченного давальческого сырья в 2007 году по сравнению с 2006-м увеличился почти в 10 раз.

Как сказал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, «изделия из текстильного материала, которые были в пользовании, поставляются навалом или в тюках без сортировки, которая осложняет контроль за последующим использованием и может повлечь нелегальный ввоз таких изделий и негативное влияние на производство легкой промышленности в Украине».

Министр выразил обеспокоенность и санитарным аспектом проблемы. «Существующая нормативная база не предусматривает обязательной сертификации таких товаров. Как следствие, гарантий относительно безопасности таких товаров нет, чем нарушается право граждан на защиту их здоровья и приобретение товаров надлежащего качества», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем, согласно плану мер по уменьшению негативного сальдо во внешней торговли, принятом на заседании Кабмина 5 ноября, решено усилить таможенный и санитарный контроль ввозимого товара бывшего в употреблении с учетом положений ВТО и Международных медико-санитарных правил.

Планируется определить пункты пропуска такого товара через границу и обеспечить на них условия для его дезинфекции.

В пресс-службе Минэкономики сообщили, что, по данным Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабмине и Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, в 2007 году в режиме импорта в целом было завезено таких товаров в Украину в количестве 1,95 кг на одного жителя, а общий объем импорта превышал производство в 4 раза.