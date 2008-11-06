Милиция просит завтра утром в центр Киева не выезжать

7 ноября охрану общественного порядка в Киеве во время мероприятий к празднованию 91-й годовщины Октябрьской революции будут осуществлять почти 3 тысячи 900 сотрудников МВД и Внутренних войск, включая резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В то же время столичная милиция обращается к водителям по возможности воздержаться от поездок центром города утром во время торжественных мероприятий, поскольку движение транспорта по центральным улицам Киева перекрываться не будет.