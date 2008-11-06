Милиция просит завтра утром в центр Киева не выезжать
16:54, 06 ноября 2008Общество
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Будет задействовано 4 тысячи милиционеров
7 ноября охрану общественного порядка в Киеве во время мероприятий к празднованию 91-й годовщины Октябрьской революции будут осуществлять почти 3 тысячи 900 сотрудников МВД и Внутренних войск, включая резерв.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве.
В то же время столичная милиция обращается к водителям по возможности воздержаться от поездок центром города утром во время торжественных мероприятий, поскольку движение транспорта по центральным улицам Киева перекрываться не будет.
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