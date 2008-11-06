В Севастополь прибыл штабной корабль 6-го флота США

Штабной корабль 6-го флота США «Маунт Уитни» (Mount Withney) прибыл сегодня с двухдневным деловым визитом в порт Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, «Маунт Уитни» ошвартовался на причале морского вокзала Севастополя, недалеко от Графской пристани.

Как стало известно из информированных военных источников, в ходе визита командование американского корабля проведет протокольную встречу в командовании Военно-Морских Сил Украины. Кроме того, планируется проведение совместного концерта оркестра ВМС США в Европе и оркестра Штаба ВМС Украины.

Сегодня утром, когда «Маунт Уитни» находился недалеко от внешнего рейда Севастопольской бухты, на площади Нахимова несколько политических сил и общественных организаций проводили митинг-пикет против его визита. Участники митинга (всего около 100 человек) держали в руках плакаты с надписями «НАТО не для Севастополя», «Нет НАТО!», «НАТО, руки прочь от Украины!» и другие.

В момент, когда корабль заходил в бухту, акции протеста уже закончились.

Командиром похода корабля является командир тактической группы капитан 1-го ранга Джон МУР.