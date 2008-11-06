Мэр Львова жалуется: от него бегут люди из-за невыплаты... премий

Работники Львовского городского совета из-за невыплаты им премий стали массово писать заявления об увольнении, мотивируя это тем, что только одной зарплаты им не хватает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ сегодня на заседании сессии Львовского городского совета.

«Фактически два месяца во Львовском городском совете не проводится выплата премий чиновникам, поэтому люди начинают писать заявления об увольнении, ведь зарплаты им не хватает. Должен сказать, что за 3 тысячи гривен первый заместитель городского председателя не будет так пахать», - сказал в своем выступлении А.САДОВЫЙ, отметив, в частности, что выделение денег для выплаты премий работникам горсовета находится в компетенции городских депутатов.

В свою очередь председатель фракции «Наша Украина» во Львовском городском совете Василий ТРАЧ отметил, что «депутатский корпус готов выделять деньги на зарплату и премии для работников исполнительных органов Львовского городского совета". Но дело, по его словам, в том, в том, что "раньше средства распределялись с нарушением норм действующего законодательства, когда одни люди ставились выше других". "Нельзя насчитывать размер премии от занимаемой должности, а не от результатов работы чиновника», - отметил В.ТРАЧ.

Во время сегодняшнего заседания сессии Львовского городского совета третьим вопросом повестки дня сессии были изменения в бюджет Львова на 2008 год, которыми предусматривалось выделение средств на зарплату и премирование чиновников, однако депутаты сняли его с повестки дня.