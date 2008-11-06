В Украине - брачный бум

В течение июля-сентября этого года в Украине было заключено вдвое больше браков, чем за предыдущий квартал текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по данным статистики органов регистрации актов гражданского состояния граждан, в июле-сентябре в Украине заключили брак свыше 106 тысяч пар, тогда как на протяжении апреля-июня только 48 тысяч пар.

В целом, соотношение разводов к бракам в течение ІІІ квартала 2008 года составляло 36%.

Наилучшее соотношение браков к разводам традиционно зафиксировано в западных регионах – Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Ривненской областях, где на каждые 3-4 брака приходился 1 развод.

Наихудшее соотношение – почти на каждый брак приходился один развод – зафиксировано в Кировоградской и Черновицкой областях.

В целом на протяжении ІІІ квартала в Украине расторгли брак 38 тысяч 437 пар.