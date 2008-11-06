Киев может остаться без тепла, горячей воды и... электричества?

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) считает ситуацию с теплоснабжением Киева угрожающей. Причиной тому является тяжелое на сегодня финансовое состояние компании, в т.ч. ситуация с расчетами за топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что, согласно законодательству, АЭК «Киевэнерго» для обеспечения потребностей города должна получать из городского бюджета компенсацию разницы между тарифом и экономически обоснованными расходами.

Так, дотация для компании в 2008 году должна составлять 790,8 млн. грн. По состоянию на 6 ноября, «Киевэнерго» фактически получило из городского бюджета только 375,8 млн. грн. Таким образом, в расчетах на 2008 год компании должны компенсировать 415 млн. грн. При этом он добавил, что на 6 ноября «Киевэнерго» имеет долг за газ перед ДК «Газ Украины» в размере 55 млн. грн. По прогнозам, в ноябре и декабре в плане покупки газа компания должна оплатить ДК «Газ Украины» 725 млн. грн.

Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что негативная ситуация по погашению долгов за газ перед ДК «Газ Украины» создает угрозу стабильности проведения отопительного сезона в Киеве. Событие 4 ноября, когда «Киевоблгазом» на некоторое время была отключена котельная в Оболонском районе, может повториться.

По его словам, «Киевэнерго» имеет значительные кредитные обязательства, что также негативно влияет на общее финансовое состояние компании. Текущие обязательства компании за обслуживание общего кредитного портфеля ежемесячно составляют 10 млн. грн. Так, «Киевэнерго» вынуждено постоянно брать краткосрочные кредиты для расчетов за газ из-за задержки получения средств из городского бюджета и для погашения предыдущих кредитов, которые, в свою очередь, тоже были получены для этих целей. Общая сумма краткосрочных кредитов составляет 260 млн. грн., обязательства по погашению которых наступают в декабре текущего года.

Кроме того, для реконструкции и модернизации тепловых сетей «Киевэнерго» был получен кредит Всемирного банка в размере 160 млн. долл., из которых остается оплатить 105 млн. долл.

«Киевэнерго» нуждается в сбалансированной экономике. Однако, на сегодня долги компании накапливаются и, с учетом негативной ситуации с платежной дисциплиной, представляют угрозу для стабильной работы и, в частности, обеспечения отопительного сезона. Особенно важно то, что схема энергоснабжения Киева построена таким образом, что в случае ограничения подачи газа ДК «Газ Украины» киевляне будут лишены частично не только тепла, горячей воды, но и электричества», – заявил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщалось, в структуре расходов АЭК «Киевэнерго» в части теплоснабжения 62% составляет цена на топливо, 17% - оплата труда со всеми начислениями, а еще 21% - это ремонты, инвестиционная программа, налоговые обязательства, административные, социальные и другие расходы. Как не раз отмечала компания, существующий тариф на отопление почти в 2 раза не покрывает расходов «Киевэнерго» на производство, передачу и снабжение тепла в Киеве.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период в прошлом году этот показатель был 25 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.