Вкладчикам Проминвестбанка сделали сюрприз

Вкладчики «Проминвестбанка» получили возможность использовать депозиты для приобретения недвижимости в ЗАО «Національна будівельна компанія».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, такой вариант совершения сделки между НБК и инвесторами, которые являются клиентами ПИБа, компания предложила банку на прошлой неделе.

«Если клиент "Проминвестбанка" имеет расчетный счет или сбережения, он может перевести необходимую сумму на счет НБК в ПИБе и стать инвестором недвижимости компании НБК», – заявил глава правления ЗАО «Національна будівельна компанія» Павел СТЁПКИН.

В компании отметили, что перевести деньги с одного счета на другой внутри банка смогут только клиенты ПИБа, имеющие расчетный счет или депозит, срок которого подходит к концу, истек либо имеет формат «до востребования».

Как отмечают в компании, НБК продолжает работу во время кризиса, поскольку инвестировала в строительство собственные средства, а не кредитные.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил, что 3 ноября т.г. новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

Как отметили в банке, новый собственник банка будет представлен до конца недели.

В то же время, как подчеркивают в НБУ, временному администратору - заместителю председателя НБУ Владимиру КРОТЮКУ, который был введен в соответствии с постановлением Нацбанка 7 октября 2008 года, представлен комплекс мер по финансовому оздоровлению банка, он предусматривает вливание в банк средств в размере, который полностью возобновит его платежеспособность и ликвидность на протяжении месяца. Также до конца текущего года будет осуществлена рекапитализация «Проминвестбанка», в результате его уставный капитал вырастет более чем в 5 раз.

Временный администратор, в соответствии с Регламентом правления НБУ и действующим законодательством (в частности, ст. 78 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»), на протяжении 5 дней сформирует новые руководящие органы «Проминвестбанка», а именно: Наблюдательный совет и Правление.

После этого, как подчеркивают в НБУ, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, деятельность «Проминвестбанка» возвратится к обычному режиму функционирования.

Справка УНИАН. ЗАО «НБК» на рынке Украины с 2004 года. За это время компания ввела в эксплуатацию 17 домов. На данное время НБК реализует проекты по строительству многоквартирных жилых домов в ЖК «Парковый» и ЖК «Троещина». На этапе сдачи в эксплуатацию находится 24-этажный дом в ЖК «Кристал-Оболонь».