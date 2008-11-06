Доверяют ли украинцы судам (опрос)

Украинцы не довверяют судам и осознают доминирование «права сильного» в стране.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования «Коррупция в Украине: власть, государство, общество», которое проводилось Институтом Горшенина в рамках программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

В частности, как показывают данные опроса, свыше трех четвертей украинцев считают, что в судах невозможно добиться правды или это дорого стоит; две трети граждан уверены, что решение суда можно купить за деньги; больше половины считают суды виновными в безнаказанности преступников.

При этом эксперты Института Горшенина, сравнивая результаты нынешнего опроса с аналогичным прошлогодним, отмечают, что динамика ответов показывает, что украинцы на протяжении последнего года стали больше доверять судебной системе.

Так, доля тех респондентов, кто считал судебную систему коррумпированной, уменьшилась с 49,4% в 2007 году до 46,5% в 2008 году, а совокупная доля тех респондентов, кто отрицал саму возможность законно добиться правды в судах, уменьшилась с 79,3% в 2007 году до 72% в 2008 г.

При этом, обращают внимание эксперты, в обоих исследованиях сохраняется тенденция, согласно которой чем выше показатели материального достатка, тем выше уверенность, что правды в судах можно добиться, главным образом, за деньги, и наоборот – чем меньше показатели материального достатка, тем выше уверенность, что правды в судах добиться невозможно вообще.

Кроме того, согласно данным нынешнего опроса, большинство респондентов, как и год назад, продолжают считать, что в Украине возможно за деньги купить решение суда и, в частности, освобождение от уголовной ответственности; однако только 24,3% опрошенных считают, что суды виноваты в том, что преступники не всегда получают соответствующее наказание (56,4% в 2007 г.).

Также эксперты считают, что общество склонно к коррупции и воспринимает ее как неотъемлемую часть общественного процесса. Согласно данным исследования 2008 года, в целом сохраняется прошлогодняя тенденция, в соответствии с которой двум третям украинцев приходилось давать взятки; так же, как и в прошлом году, почти 85% опрошенных считают, что коррупция распространена в целом по Украине, при этом на протяжении года увеличилась доля тех, кто считает взяточничество неотъемлемой частью общественного процесса (с 44,3% в 2007 г. до 54% в 2008р.).

Всеукраинское социологическое исследование «Коррупция в Украине: власть, государство, общество» было проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2004 респондента, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 лет.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.