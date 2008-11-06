ГНАУ подсчитала ожидаемые потери бюджета от кризиса

Потери бюджета от налога на прибыль в связи с экономическим кризисом составят приблизительно 5,9 млрд. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Вместе с тем, несмотря на кризис в экономике, налоговики намерены выполнить план поступлений в общий фонд Государственного бюджета Украины, подчеркнули в пресс-службе.

На четвертый квартал 2008 г. Министерство финансов Украины утвердило план поступлений в общий фонд госбюджета на уровне 35,622 млрд. грн., в том числе в октябре - 8,33 млрд. грн., в ноябре - 14,514 млрд. грн. и в декабре - 12,778 млрд. грн., которые необходимо обеспечить в условиях финансового кризиса, ухудшения конъюнктуры на рынках, сказано в сообщении.

Также в ГНАУ отметили, что «наибольшее влияние финансовый кризис оказал на поступления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и рентных платежей».