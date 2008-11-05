На границе с Румынией найдены тайники с сигаретами

Пограничники Черновицкого пограничного отряда совместно с сотрудниками пограничной полиции Румынии пресекли попытку незаконного перемещения через украинско-румынскую границу партии табачных изделий общим количеством 27 тысяч пачек сигарет.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Константин ЛИСНИК, благодаря своевременно полученной оперативной информации оперативно-поисковой группой отдела пограничной службы «Красноильск» (украинско-румынская граница, Черновицкая область, Сторожинецкий район) было обнаружено 18 ящиков сигарет (9 тыс. пачек) марки «Ронсон». Тайник с табачными изделиями был оборудован на расстоянии 150 метров от линии государственной границы. Все ящики с сигаретами были тщательным образом обернуты черным полиэтиленом и заклеены скотчем.

Информация об обнаружении сигарет была срочно передана через контактный пункт «Порубное» сотрудникам пограничной полиции Румынии, которые на своей территории также выявили 18 ящиков сигарет того же производителя.

Кроме того, 1-2 ноября во время проведения оперативных мероприятий в частном доме гражданина Румынии, который расположен возле границы с Украиной, было выявлено еще 18 ящиков сигарет марки «Ронсон».

После оформления соответствующих документов изъятые на территории Украины табачные изделия переданы сотрудникам налоговой милиции.