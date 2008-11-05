Яценюк: Украина первая в очереди на кредит МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда вынес Украину на первое место в очереди на получение кредита. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в США.

"Мы практически убедили МВФ. Основное требование к нам – макроэкономическая дисциплина и прозрачное использование 16,5 миллиардов долларов. Львиная доля этой помощи - поддержка валютно-обменного курса и платежного баланса Украины, вторая часть кредита должна пойти на развитие отечественной экономики", - цитируют спикера «Подробности».

Он также прибавил, что "в том случае, если мы получим позитивное решение, я думаю, что оно будет позитивным, мы получим сигнал для всех других мировых инвесторов".

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ на заседании 5 ноября.

4 ноября А.ЯЦЕНЮК отбыл с рабочей поездкой в г. Вашингтон (США) с целью проведения переговоров относительно предоставления Украине кредита от МВФ.