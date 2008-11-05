НБУ немного повысил курс гривни к доллару
20:58, 05 ноября 2008Общество
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Курс к евро - без изменений
Национальный банк Украины установил на 6 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 582.2400 за 100 долларов США (на 5 ноября – 582.6100).
Согласно информации официального сайта НБУ, на 6 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам:
100 EUR – 746.9060 (на 5 ноября – 746.9060),
10 RUR – 2.1633 (на 5 ноября – 2.1515).
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