НБУ немного повысил курс гривни к доллару

Курс к евро - без изменений

Национальный банк Украины установил на 6 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 582.2400 за 100 долларов США (на 5 ноября – 582.6100). Согласно информации официального сайта НБУ, на 6 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам: 100 EUR – 746.9060 (на 5 ноября – 746.9060), 10 RUR – 2.1633 (на 5 ноября – 2.1515). http://www.bank.gov.ua/kurs/last_kurs1.htm

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